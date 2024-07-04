Специалисты объяснили, почему проезд в красноярских маршрутках дороже, чем в новосибирских

«С момента установления действующего тарифа расходы перевозчиков значительно увеличились в части заработной платы — порядка 18,5% (увеличение МРОТ с 01.01.2024), приобретения ГСМ — 17%, энергоносителей — 14%, увеличения стоимости запасных частей и материалов для проведения ремонтов транспортных средств, что в совокупности привело к увеличению тарифа на 22%. Кроме того, необходимо учитывать такие факторы, как протяженность маршрутов (красноярские намного протяжённее, чем в Новосибирске), динамический коэффициент вместимости, среднее расстояние поездки одного пассажира (в Красноярске пассажиры могут ехать длительно без пересадки). Так, при одинаковых стоимостных показателях тариф будет разным, если вышеуказанные показатели различаются», — пояснили в министерстве тарифной политики края.