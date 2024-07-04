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13,5 тыс. кузбассовцев в этом году получат по 4 тонны бесплатного угля

Это традиционный подарок нуждающимся кузбассовцам ко Дню шахтера.

Как сообщает правительство Кузбасса, по 4 тонны бесплатного угля получат до октября 13,5 тыс. кузбассовцев ко Дню шахтера. Это традиционный подарок нуждающимся во всех муниципалитетах.

Бесплатный уголь могут получить пенсионеры (одинокие или семьи-пенсионеров), малоимущие семьи с детьми, участники СВО и семьи погибших участников СВО и малоимущие трудоспособные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Подробнее узнать о льготных категориях можно в органах социальной защиты по месту жительства. Уголь уже начали доставлять — 515 кузбасских семей получили топливо с доставкой на дом (всего 2 тыс. тонн).