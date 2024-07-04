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Четыре ташкентских района частично оставят без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из-за ремонтных работ сегодня, 4 июля, будет временно приостановлена ​​подача природного газа некоторым потребителям в Чиланзарском, Учтепинском, Сергелийском и Алмазарском районах столицы.

Источник: Podrobno.uz

По информации’Худудгаз пойтахт«, с 10:00 до 17:00 газа не будет у 965 частных домовладений и 14 оптовых клиентов в махаллях “Ногайкурган” и “Кубайтепа” по улицам Мохидил, Мохичехра, Гульзор, Эркинлик, Паризод, Кубайтепа и Чоштепа в Сергелийском районе.

Отключение также затронет 222 квартиры в трех многоквартирных домах и пять оптовиков в махалле «Орзу» Алмазарского района.

Также с 10:00 до 16:00 газоснабжение отключат в некоторых локациях Чиланзарского и Учтепинского районов. Без газа останутся:

  • 1124 частных домов и 6095 квартир в многоэтажках в махаллях «Мевазор», «Яккабог», «2-Катортол», «Кичик Хирмонтепа», «Хирмонтепа», «Бориджар», «Мехиржан» и «Шухрат» Чиланзарского района;
  • 1895 квартир в 11 домах и 29 оптовых покупателей Учтепинского района.

ЖКХ