Четыре ташкентских района частично оставят без газа

По информации’Худудгаз пойтахт«, с 10:00 до 17:00 газа не будет у 965 частных домовладений и 14 оптовых клиентов в махаллях “Ногайкурган” и “Кубайтепа” по улицам Мохидил, Мохичехра, Гульзор, Эркинлик, Паризод, Кубайтепа и Чоштепа в Сергелийском районе.