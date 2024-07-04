Жили в антисанитарных условиях: в Красноярске закрыли очередной опасный пансионат для престарелых и инвалидов

В Кировском районе Красноярска закрыли очередной опасный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Как сообщили в краевой прокуратуре, в доме престарелых проживало 13 постояльцев в возрасте от 51 до 97 лет, часть из них не могла самостоятельно передвигаться.
Проверка нагрянула в круглосуточный пансионат «Райский уют», который находится на улице Спортивная. Наличие маломобильных подопечных руководство не смущало: в здании отсутствовала автоматическая установка пожаротушения, а на путях эвакуации не было обозначающих знаков. Кроме того, проходы в учреждении оказались слишком узкими.
— Пансионат находится в жилом доме вместо нежилого помещения и имеет антисанитарные условия, — добавили в надзорном ведомстве.
Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Учреждение уже закрыли, его постояльцев забрали родственники.
В нашем крае, к сожалению, подобные случаи с халатным отношением к пожилым людям и их безопасности происходят далеко не первый раз. Совсем недавно мы рассказывали о скандальном пансионате на окраине города «Валентина», на владельцев которого завели уголовное дело. Есть и история о частном пансионате в Березовском районе. Там пожилая женщина тяжело покалечилась, а вскоре скончалась. Проверка прокуратуры выявила грубейшие нарушения в учреждении.