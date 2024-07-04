Жили в антисанитарных условиях: в Красноярске закрыли очередной опасный пансионат для престарелых и инвалидов

В нашем крае, к сожалению, подобные случаи с халатным отношением к пожилым людям и их безопасности происходят далеко не первый раз. Совсем недавно мы рассказывали о скандальном пансионате на окраине города «Валентина», на владельцев которого завели уголовное дело. Есть и история о частном пансионате в Березовском районе. Там пожилая женщина тяжело покалечилась, а вскоре скончалась. Проверка прокуратуры выявила грубейшие нарушения в учреждении.