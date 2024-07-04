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В Башкирии женщина заблудилась в лесу

В Караидельском районе спасатели помогли заблудившейся женщине. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Вчера ночью в экстренные службы обратился мужчина, который сообщил, что его жена заблудилась в лесу. Оказалось, что женщина решила сократить путь, двигаясь от села Павловка в село Кубиязы Аскинского района. По его словам, автомобиль женщины увяз, а ее мобильный телефон разрядился, поэтому связаться с ней не удалось.

На поиски выехали спасатели. Женщину нашли на лесовозной дороге в сторону населенного пункта Седяш-Нагаево. Спасатели доставили женщину до дороги и передали супругу. В медпомощи она не нуждалась.