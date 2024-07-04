В Красноярске проверили экологичность автобусов четырёх маршрутов

Специалисты минэкологии Красноярского края провели замеры выбросов общественного транспорта в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Замеры прошли на двух остановках: «Железнодорожная больница» и «Железнодорожный вокзал». Специалисты проверили автобусы маршрутов № 26, № 37, № 55, № 56. Каждый из них прошел проверку и отмечен наклейками об экологичности.
Первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк рассказала, что в ближайшее время подобная проверка пройдет в Свердловском районе Красноярска.
Отметим, что контроль за выбросами общественного транспорта осуществляют в рамках нацпроекта «Экология».