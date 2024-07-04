В омском Дептрансе заявили о восстановлении системы оплаты в транспорте

«Служба технической поддержки НСПК “Мир” сообщила о восстановлении работоспособности NFC-табличек в подвижном составе городского пассажирского транспорта в полном объеме. На текущий момент все транзакции осуществляются, платежи за проезд проходят как при использовании QR-кодов, так и NFC-метки. Специалисты АО “Пассажирсервис” продолжают держать ситуацию на контроле», — заявили в Дептрансе.
О сбое сообщалось утром того же дня, он был зафиксирован около 7 утра. Как объяснялось, неполадки произошли на стороне платежной системы «Мир».
Отметим, что способ оплаты через NFC-таблички совсем новый, его ввели в июне 2024 года. Власти заявили, с 17 июня по 30 сентября 2024 года при оплате через эти устройства омичи получат скидку в 8 рублей. При этом на смартфоне должно быть установлено приложение СБПэй, к нему нужно привязать свой банковский счет.
Напомним, с 1 июля 2024 года стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях подорожает на 10 рублей. Она вырастет до 35 рублей при оплате картой и 40 рублей при оплате наличными.