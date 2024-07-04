В омском Дептрансе заявили о восстановлении системы оплаты в транспорте

Отметим, что способ оплаты через NFC-таблички совсем новый, его ввели в июне 2024 года. Власти заявили, с 17 июня по 30 сентября 2024 года при оплате через эти устройства омичи получат скидку в 8 рублей. При этом на смартфоне должно быть установлено приложение СБПэй, к нему нужно привязать свой банковский счет.