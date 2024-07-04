В Омске провели пробный запуск троллейбуса по новым сетям на Левобережье

"Поездка прошла успешно, что свидетельствует о качестве проведенных работ.
На следующем этапе испытания будут проводиться на новой тяговой подстанции, расположенной на улице Крупской: в тестовом режиме будет передано напряжение от тяговой подстанции к контактной сети и пробный запуск троллейбуса по улицам Перелета и Крупской", — отметил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, протяженность новой троллейбусной сети на Левобережье превысит 10 километров. Предполагается, что в будущем там пустят новые маршруты, которые свяжут существующие жилые массивы и новые микрорайоны Левобережья с поселком Юбилейный, железнодорожным вокзалом и улицей 10 лет Октября. Ранее также сообщалось, что по ним будут курсировать новые троллейбусы «Адмирал».