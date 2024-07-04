В Омске провели пробный запуск троллейбуса по новым сетям на Левобережье

Мэр Омска Сергей Шелест в четверг, 4 июля 2024 года, рассказал о пробном запуске троллейбуса по улице Волгоградской на участке от пересечения улиц Лукашевича и Дианова до пересечения улицы Дергачева в прямом и обратном направлениях на Левобережье Омска, где сейчас идут пусконаладочные работы.