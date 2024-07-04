Почему вредно есть корма животных любителям квадробинга?

Например, многие корма содержат добавки, витамины, минералы и другие компоненты, которые могут быть вредными для организма человека при употреблении в больших количествах или без должной обработки. Проблема как в количественном, так и в качественном составе корма, что не предназначено для физиологии нормального человека.