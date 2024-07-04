Почему вредно есть корма животных любителям квадробинга?

Среди детей распространился новый тренд, который предполагает имитацию поведения животных и в том числе поедание кормов для животных, — квадробинг.
Среди детей распространился новый тренд, который предполагает имитацию поведения животных и в том числе поедание кормов для животных, — квадробинг. Гастроэнтеролог Антон Загайнов рассказывает «АиФ в Кузбассе» об опасностях и последствиях, которые могут быть после таких увлечений.
Опасно ли поедание кормов для животных?
Врачи категорически осуждают употребление кормов для домашних животных детьми (и взрослыми!) и считают это неприемлемым и опасным для здоровья. Готовые корма содержат специально подобранные ингредиенты, которые соответствуют пищевым потребностям животных. Они не предназначены для употребления людьми.
Например, многие корма содержат добавки, витамины, минералы и другие компоненты, которые могут быть вредными для организма человека при употреблении в больших количествах или без должной обработки. Проблема как в количественном, так и в качественном составе корма, что не предназначено для физиологии нормального человека.
Какие могут быть последствия?
Последствия употребления кормов для животных могут быть серьезными и разнообразными:
Отравление. Оно может произойти из-за токсичных веществ, которые содержатся в кормах для животных.
Аллергическая реакция. Может возникнуть из-за компонентов, на которые дети имеют аллергию.
Нарушения пищеварения. Может вызвать проблемы с желудком и кишечником.
Потеря питательных веществ. Может привести к дефициту витаминов, минералов и других важных элементов питания, что негативно скажется на росте и развитии ребенка.
Инфекции. Может вызвать различные бактериальные или вирусные заболевания, которые требуют медицинского вмешательства.
«Употребление кормов для домашних животных среди детей крайне опасно. Квадробинг не только противоречит нормам здорового образа жизни, но и представляет реальную угрозу для здоровья детей. Настоятельно рекомендую родителям и опекунам обеспечить детей безопасным и правильным питанием, избегая употребления кормов для животных. Поддерживайте здоровый образ жизни и следуйте рекомендация мспециалистов для поддержания здоровья и благополучия вашего ребенка. Будьте здоровы и берегите себя!» — заключает врач.