Движение в самом центре Челябинска будет затруднено из-за капремонта трамвайных путей

Ранее власти города предупреждали, что в в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 23.00 5 июля до утра 17 июля будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга и ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга.