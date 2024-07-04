Движение в самом центре Челябинска будет затруднено из-за капремонта трамвайных путей

«Улица Цвиллинга, участок от улицы Тимирязева до проспекта Ленина — продолжается укладка железобетонных шпал. Ремонт переезда на пересечении улицы Цвиллинга с проспектом Ленина планируем начать 5 июля», — сообщает ООО «ЧелябГЭТ».
Ранее власти города предупреждали, что в в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 23.00 5 июля до утра 17 июля будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга и ограничено движение транспорта по проспекту Ленина на пересечении с улицей Цвиллинга.
Об изменениях в движении общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
В настоящий момент ведутся работы на пересечении улицы Каслинская и проспекта Победы, Свердловском тракте (от депо № 2 до путепровода через реку Миасс), на улице Черкасская (от Аральской до 50-летия ВЛКСМ).