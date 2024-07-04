Красноярский край оказался лидером по росту цен на бензин за последнюю неделю

С 25 июня по 1 июля автомобильный бензин подорожал в 75 регионах. Лидером среди них оказался Красноярский край. Статистики зафиксировали рост на 1,4%. Для сравнения: в Москве за тот же период цена выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. Снижение стоимости топливо зафиксировали только на Алтае. Там цена упала на 0,2%.