Красноярский край оказался лидером по росту цен на бензин за последнюю неделю

Такие данные приводит Росстат.
С 25 июня по 1 июля автомобильный бензин подорожал в 75 регионах. Лидером среди них оказался Красноярский край. Статистики зафиксировали рост на 1,4%. Для сравнения: в Москве за тот же период цена выросла на 0,6%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%. Снижение стоимости топливо зафиксировали только на Алтае. Там цена упала на 0,2%.
На 1 июля в Красноярском крае бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене 51,43 рублей, марки АИ-95 — 55,41 рублей, марки АИ-98 и выше — 72,69 рублей за литр. Дизельное топливо на АЗС в регионе обойдется в 70,99 рублей.
В среднем по России бензин марки АИ-92 почти столько же, сколько в Красноярском крае — 51,85 рублей за литр. АИ-95 в среднем стоит чуть дороже, 56,69 рублей за литр, а АИ-98 и дизтопливо, наоборот, дешевле — 70,74 и 65,84 рублей за литр соответственно.