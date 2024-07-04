В Омск привезли уникальный образ святых мучеников Димитрия и Никиты

Мученики Дмитрий Волков и Никита Сухарев были арестованы за попытки возобновить богослужение в храме в подмосковном Орехово-Зуево в 1941 году. Они были отправлены в ссылку в Омскую область, где скончались от голода и страданий. Мученики похоронены в безымянной могиле на омской земле.