Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омск привезли уникальный образ святых мучеников Димитрия и Никиты

В Успенский собор поступила икона мучеников, которые погибли в Омске от голода.

Источник: Аргументы и факты

Накануне дня памяти святого мученика Никиты Сухарева в Успенский собор была доставлена уникальная икона с изображением Димитрия и Никиты.

Как утверждает омская епархия, образ написан потомками, внуком и правнучкой Дмитрия Волкова.

Икона останется в Успенском соборе для проведения праздничных служб в честь святых.

Мученики Дмитрий Волков и Никита Сухарев были арестованы за попытки возобновить богослужение в храме в подмосковном Орехово-Зуево в 1941 году. Они были отправлены в ссылку в Омскую область, где скончались от голода и страданий. Мученики похоронены в безымянной могиле на омской земле.

религии