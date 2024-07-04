У омичей в июле может появиться дополнительный выходной

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. На имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова поступило обращение от главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной. Предлагается сделать 8 июля в России выходным днём, об этом пишут РИА «Новости».
«B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днём для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи», — приводит выдержку из обращения издание.
В документе также отмечается, что на производительность труда такое решение не повлияет, поскольку большинство мам в многодетных семьях не работают, а посвящают себя воспитанию детей.