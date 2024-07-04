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Семерым мигрантам в Красноярске грозит депортация из России

Мигрантов задержали во время рейда полиции в Ленинском районе Красноярска.

Источник: ГУ МВД

Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения ОМОН провели рейд на незаконных мигрантов в Ленинском районе Красноярска. Во время проверочных мероприятий правоохранители задержали 11 иностранцев.

Все задержанные приехали в Россию из стран ближнего зарубежья. Правоохранители проверили их на причастность к совершению правонарушений и преступлений. В результате проверки были выявлены 16 нарушений миграционного законодательства.

Семерым мигрантам грозит выдворение за пределы России. Решение примет суд в ближайшее время.

Напомним, в Красноярском крае мигрантам могут запретить работать таксистами и продавать алкоголь.