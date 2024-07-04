Семерым мигрантам в Красноярске грозит депортация из России

Полицейские при поддержке бойцов спецподразделения ОМОН провели рейд на незаконных мигрантов в Ленинском районе Красноярска. Во время проверочных мероприятий правоохранители задержали 11 иностранцев.
Все задержанные приехали в Россию из стран ближнего зарубежья. Правоохранители проверили их на причастность к совершению правонарушений и преступлений. В результате проверки были выявлены 16 нарушений миграционного законодательства.
Семерым мигрантам грозит выдворение за пределы России. Решение примет суд в ближайшее время.
Напомним, в Красноярском крае мигрантам могут запретить работать таксистами и продавать алкоголь.