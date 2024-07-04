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Омские школьники смогут пересдать ЕГЭ

Пересдача проходит 4 и 5 июля. Таким образом выпускники ещё успеют поступить.

Источник: Om1.ru

В Омской области 4 и 5 июля проходит пересдача ЕГЭ. Нововведение ввели в этом году по предложению президента Владимира Путина. По мнению главы государства, у школьников должен быть шанс пересдать экзамен до окончания приёмной кампании в вузах.

При пересдаче предыдущие баллы за экзамен аннулируются. Кроме того, школьники в этом году могут пересдать только один предмет, в следующем после окончания школы и первой сдачи ЕГЭ — сколько угодно.

Результаты пересдачи предмета по выбору появятся до начала приёмной кампании. Напомним, что по итогам основной волны ЕГЭ 2024 года в Омской области зафиксированы 53 работы на 100 баллов. Из них три выпускника смогли набрать максимальный балл дважды.

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