Омские школьники смогут пересдать ЕГЭ

В Омской области 4 и 5 июля проходит пересдача ЕГЭ. Нововведение ввели в этом году по предложению президента Владимира Путина. По мнению главы государства, у школьников должен быть шанс пересдать экзамен до окончания приёмной кампании в вузах.
При пересдаче предыдущие баллы за экзамен аннулируются. Кроме того, школьники в этом году могут пересдать только один предмет, в следующем после окончания школы и первой сдачи ЕГЭ — сколько угодно.
Результаты пересдачи предмета по выбору появятся до начала приёмной кампании. Напомним, что по итогам основной волны ЕГЭ 2024 года в Омской области зафиксированы 53 работы на 100 баллов. Из них три выпускника смогли набрать максимальный балл дважды.