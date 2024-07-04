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Как казахстанцы будут отдыхать на день столицы

Казахстанцы смогут насладиться длинными выходными в честь Дня столицы.

Источник: EL.kz

Жители Казахстана смогут насладиться длинными выходными в честь Дня столицы, который в этом году выпадает на 6 июля, субботу, сообщает El.kz. В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана подтвердили, что переносов выходных дней в июле 2024 года не планируется.

Для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей это означает три дня отдыха подряд — 6, 7 и 8 июля, поскольку 8 июля станет дополнительным выходным днем. Это позволит сократить рабочую неделю и дать жителям страны больше времени для отдыха и празднования. Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, 8 июля будет обычным рабочим днем.

Кроме Дня столицы, в июле в Казахстане отмечаются и другие профессиональные и значимые праздники:

2 июля — День дипломатической службы; 7 июля (первое воскресенье июля) — Национальный день домбры; 9 июля — День работников водного хозяйства; 13 июля — День органов национальной безопасности Республики Казахстан; 14 июля — День нотариата; 14 июля (второе воскресенье июля) — День работников рыбного хозяйства; 21 июля (третье воскресенье июля) — День металлурга; 28 июля (четвертое воскресенье июля) — День работников торговли.

День столицы отмечается в честь переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану в 1998 году. В этот день по всей стране пройдут концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. В Астане запланированы масштабные празднования с фейерверками, концертами и ярмарками, которые привлекут множество жителей и туристов. Также в столице состоится шоу дронов.

В 2024 году, который является високосным, казахстанцев ждут 249 рабочих и 117 выходных дней. Переносов рабочих дней в этом году не ожидается.

туризм и отдых