Как казахстанцы будут отдыхать на день столицы

Жители Казахстана смогут насладиться длинными выходными в честь Дня столицы, который в этом году выпадает на 6 июля, субботу, сообщает El.kz. В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана подтвердили, что переносов выходных дней в июле 2024 года не планируется.
Для казахстанцев с пятидневной рабочей неделей это означает три дня отдыха подряд — 6, 7 и 8 июля, поскольку 8 июля станет дополнительным выходным днем. Это позволит сократить рабочую неделю и дать жителям страны больше времени для отдыха и празднования. Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделе, 8 июля будет обычным рабочим днем.
Кроме Дня столицы, в июле в Казахстане отмечаются и другие профессиональные и значимые праздники:
2 июля — День дипломатической службы; 7 июля (первое воскресенье июля) — Национальный день домбры; 9 июля — День работников водного хозяйства; 13 июля — День органов национальной безопасности Республики Казахстан; 14 июля — День нотариата; 14 июля (второе воскресенье июля) — День работников рыбного хозяйства; 21 июля (третье воскресенье июля) — День металлурга; 28 июля (четвертое воскресенье июля) — День работников торговли.
День столицы отмечается в честь переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану в 1998 году. В этот день по всей стране пройдут концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. В Астане запланированы масштабные празднования с фейерверками, концертами и ярмарками, которые привлекут множество жителей и туристов. Также в столице состоится шоу дронов.
В 2024 году, который является високосным, казахстанцев ждут 249 рабочих и 117 выходных дней. Переносов рабочих дней в этом году не ожидается.