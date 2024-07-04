Как казахстанцы будут отдыхать на день столицы

День столицы отмечается в честь переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану в 1998 году. В этот день по всей стране пройдут концерты, выставки, фестивали и спортивные соревнования. В Астане запланированы масштабные празднования с фейерверками, концертами и ярмарками, которые привлекут множество жителей и туристов. Также в столице состоится шоу дронов.