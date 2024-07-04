Старые экзамены без новой защиты от самодурства закрепостят провинцию

И это только проблема выпускных экзаменов, а ведь Госдумой планируется возвращение и вступительных. Я лично не считаю, что два экзамена вместо одного очень бьют по психике детей и те якобы становятся невротиками. Это все тоже брюзжание троечников. Я училась отлично и не вымоталась на экзаменах. Дело не в стрессе, а в том, что уже в 90-е, при повальном безденежье, были все эти трюки со скрытым подкупом университетских преподавателей, к которым ходили на платное «репетиторство». Университеты для заработков открывали платные курсы подготовки к экзаменам — преподаватели за год успевали узнать детей в лицо и потом, конечно, относились к ним более благосклонно, чем к чужакам с улицы или из деревень. У нас уже траты на репетиторство вошли в фольклор. Что будет дальше, когда придется тратить еще и на задабривание университетских преподавателей?