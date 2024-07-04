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Гастроэнтеролог Загайнов объяснил, почему детям нельзя есть корма животных

Среди детей распространился тренд, который предполагает поедание кормов.

Среди детей распространился новый тренд, который предполагает имитацию поведения животных и в том числе поедание кормов для животных, — квадробинг. Гастроэнтеролог Антон Загайнов рассказывает «АиФ в Кузбассе» об опасностях и последствиях, которые могут быть после таких увлечений.

«Употребление кормов для домашних животных среди детей крайне опасно. Многие корма содержат добавки, витамины, минералы и другие компоненты, которые могут быть вредными для организма человека при употреблении в больших количествах или без должной обработки. Настоятельно рекомендую родителям и опекунам обеспечить детей безопасным и правильным питанием, избегая употребления кормов для животных», — говорит врач.

Последствия употребления кормов для животных могут быть серьезными и разнообразными — от отравления до аллергической реакции и инфекции. Подробнее о них мы написали тут.