Гастроэнтеролог Загайнов объяснил, почему детям нельзя есть корма животных

«Употребление кормов для домашних животных среди детей крайне опасно. Многие корма содержат добавки, витамины, минералы и другие компоненты, которые могут быть вредными для организма человека при употреблении в больших количествах или без должной обработки. Настоятельно рекомендую родителям и опекунам обеспечить детей безопасным и правильным питанием, избегая употребления кормов для животных», — говорит врач.