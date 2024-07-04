В Госдуме хотят разрешить водить авто людям с ампутированными руками

Ранее стало известно о появлении в Москве каршеринга для людей с ампутированными ногами. В них оборудован ручной привод, дублирующий педали, и специальное устройство для посадки водителя. Стоимость аренды таких автомобилей стандартная, но заказывать их нужно минимум за четыре часа до планируемой поездки. Об этом сообщает «Царьград».