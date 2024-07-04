Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде продлили запрет на посещение лесов до 25 июля

Официально ограничения будут действовать с 5 по 25 июля.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Согласно данным облкомприроды, был опубликован соответствующий приказ, по которому запрет на посещение лесов продляется до 25 июля из-за действия в регионе противопожарного режима, а также установления на территории 4-го и 5-го классов пожароопасности.

Помимо того, запрет продлили еще и в связи с отсутствием перспектив на улучшение пожароопасной обстановки в ближайшие несколько суток.

Напомним, на территории региона ранее вводили особый противопожарный режим до 30 июня. Он предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение костров.

МЧС