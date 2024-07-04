Пассажиры самолета из Новосибирска в Омск поругались из-за ручной клади

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили 42-летнего жителя Новосибирска, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес другого пассажира, с которым у него произошел конфликт из-за размещения ручной клади. На неоднократные замечания граждан и членов экипажа мужчина не реагировал», — указано в официальном сообщении.