Пассажиры самолета из Новосибирска в Омск поругались из-за ручной клади

Как оказалось, между пассажирами самолета возник конфликт из-за ручной клади.
«Прибывшие на место транспортные полицейские установили 42-летнего жителя Новосибирска, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес другого пассажира, с которым у него произошел конфликт из-за размещения ручной клади. На неоднократные замечания граждан и членов экипажа мужчина не реагировал», — указано в официальном сообщении.
Отмечается, что сотрудники транспортной полиции доставили задержанного в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.