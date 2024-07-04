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Пассажиры самолета из Новосибирска в Омск поругались из-за ручной клади

В Омске транспортные полицейские привлекли к административной ответственности жителя Новосибирска за нарушение общественного порядка на борту самолета, сообщает в четверг, 4 июля 2024 года, пресс-служба Омского ЛУ МВД России.

Источник: Freepik

Как оказалось, между пассажирами самолета возник конфликт из-за ручной клади.

«Прибывшие на место транспортные полицейские установили 42-летнего жителя Новосибирска, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес другого пассажира, с которым у него произошел конфликт из-за размещения ручной клади. На неоднократные замечания граждан и членов экипажа мужчина не реагировал», — указано в официальном сообщении.

Отмечается, что сотрудники транспортной полиции доставили задержанного в дежурную часть, где в отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.