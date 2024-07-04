Никита Михалков: в России есть список «нерукопожатных деятелей культуры»

Председатель Союза кинематографистов добавил, что уехавшие деятели культуры видны. Однако те, кто остается в стране, чтобы не терять заработок, являются «нерокопожатными». По словам Михалкова, ему грустно, что таких людей не видят или специально не хотят видеть в России. Он добавил, что если человек живет в стране, то он должен бороться с проблемами, которые в ней возникают, а не отказываться от поддержки политики своего государства.