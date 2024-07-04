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Роспотребнадзор Башкирии проверяет качество воды в Стерлитамаке из-за жалоб

Ситуация с ухудшением качества воды находится на контроле ведомства.

Источник: Freepik

Роспотребнадзор Башкирии проверяет качество воды в Стерлитамаке из-за жалоб. Ситуация с ухудшением качества воды находится на контроле ведомства.

Как сообщили в ведомстве, на основании обращений граждан 2 июля специалисты Управления совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провели отбор и исследовали пробы питьевой воды из 3 точек. Пробы брали в домах на пересечение улиц Южная и Калинина, ул. Коммунистическая, 97 и проспект Ленина, 35.

«По микробиологическим показателям вода соответствует нормативам, превышение нормируемых показателей зафиксировано по мутности и цветности. По данному факту проводится процедура согласования внеплановой проверки с прокуратурой», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жителям порекомендовали отстаивать воду и использовать фильтры, а для питья и приготовления еды покупать, по возможности, упакованную воду.

Отметим, что по информации МУП «СтерлитамакВодоКанал» качество воды ухудшилось из-за обильных дождей с 28 по 30 июня. В связи с осадками на основном источнике водоснабжения города — водозаборе Берхомут появилась мелкодисперсная взвесь, которая осаждается после кипячения и отстаивания.

«Мелкодисперсная мутность появляется в результате движения и смешения подземных природных вод в период дождей, которые питают водоисточник. По состоянию на 4 июля 2024 г. водоканал производит очистку и замещение необходимого объема питьевой воды с других источников водоснабжения. Лабораторией предприятия увеличена периодичность отбора проб для контроля мутности питьевой воды. Вся вода соответствует требованиям санитарных норм и правил, кроме показателя по мутности. По вопросам состояния воды можно напрямую обращаться в водоканал по тел.: 24−02−90 диспетчерская либо тел.: 24−04−91, 24−01−15 доб. 310, ответит начальник абонентского отдела. Дополним, перерасчёт за предоставление некачественной услуги “холодное водоснабжение” можно выполнить на основании письменных обращений потребителей по данным диспетчерской службы», — заявили в «СтерлитамакВодоКанал».

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