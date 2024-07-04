Роспотребнадзор Башкирии проверяет качество воды в Стерлитамаке из-за жалоб

«Мелкодисперсная мутность появляется в результате движения и смешения подземных природных вод в период дождей, которые питают водоисточник. По состоянию на 4 июля 2024 г. водоканал производит очистку и замещение необходимого объема питьевой воды с других источников водоснабжения. Лабораторией предприятия увеличена периодичность отбора проб для контроля мутности питьевой воды. Вся вода соответствует требованиям санитарных норм и правил, кроме показателя по мутности. По вопросам состояния воды можно напрямую обращаться в водоканал по тел.: 24−02−90 диспетчерская либо тел.: 24−04−91, 24−01−15 доб. 310, ответит начальник абонентского отдела. Дополним, перерасчёт за предоставление некачественной услуги “холодное водоснабжение” можно выполнить на основании письменных обращений потребителей по данным диспетчерской службы», — заявили в «СтерлитамакВодоКанал».