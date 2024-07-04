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Жителей Ростовской области мошенники стали приглашать на флюорографию

В Ростовской области жителей предупредили о новом способе мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителей мошенники стали приглашать на флюорографию. Об этом сообщили на официальной странице регионального Минздрава.

— Мошенники звонят по телефону и предлагают записать людей на флюорографию, а потом просят назвать пришедший код, который оказывается кодом доступа к личному кабинету на Госуслугах или к банковскому кабинету, — говорится в сообщении ведомства.

Жителям Ростовской области напомнили, что при записи в медучреждения не нужно подтверждения через СМС. Дончан просят быть внимательнее и проверять всю информацию.

медицина