Жителей Ростовской области мошенники стали приглашать на флюорографию

В Ростовской области жителей мошенники стали приглашать на флюорографию. Об этом сообщили на официальной странице регионального Минздрава.
— Мошенники звонят по телефону и предлагают записать людей на флюорографию, а потом просят назвать пришедший код, который оказывается кодом доступа к личному кабинету на Госуслугах или к банковскому кабинету, — говорится в сообщении ведомства.
Жителям Ростовской области напомнили, что при записи в медучреждения не нужно подтверждения через СМС. Дончан просят быть внимательнее и проверять всю информацию.