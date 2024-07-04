Воронежцам рассказали, куда жаловаться на удушливый химический запах в городе

Региональное министерство природных ресурсов и экологии взяло на контроль состояние атмосферного воздуха в Воронеже после появления в СМИ и социальных сетях сообщений о появлении неприятного химического запаха в разных районах города. Как сообщили в ведомстве вечером в среду, 3 июля, пока в адрес Минприроды официальных обращений от жителей по этому поводу не поступало.
Жители разных районов Воронежа накануне пожаловались в соцсетях на сильный удушливый запах жженой резины. По словам горожан, запах появился вечером вторника, 2 июля, и не пропадал всю ночь на 3 июля, усиливаясь, когда ветер менял направление и дул с левого берега.
Горожане замечали химический запах и несколько дней до этого. В мэрии Воронежа 2 июля прокомментировали сообщения и указали, что нештатных ситуаций на химически опасных производствах не фиксировалось. РИА «Воронеж» писало, что обращения, касавшиеся удушливого запаха, поступали в Единую дежурно-диспетчерскую службу, но выезды оперативной группы со специальным оборудованием не показали концентрации каких-либо загрязняющих веществ.
Сотрудниками региональной Минприроды и подведомственной лаборатории был определен порядок мониторинга атмосферного воздуха в районе очистных сооружений. Вчера, 3 июля, на момент проведения выездного обследования посторонний запах в районе очистных не зафиксировали.
— Специалистами отобрано и проанализировано 13 проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ: бензола, метана, метилбензола, углерода оксид, этенилбензола, азота диоксид, аммиака, сероводорода, метантиола, серы диоксид, формальдегида, озона, азота оксид. Содержание контролируемых веществ не превышало предельно допустимую норму, — заявили в ведомстве.
Отбор проб воздуха для анализа будет проходить ежедневно, отметили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.