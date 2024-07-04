Воронежцам рассказали, куда жаловаться на удушливый химический запах в городе

Региональное министерство природных ресурсов и экологии взяло на контроль состояние атмосферного воздуха в Воронеже после появления в СМИ и социальных сетях сообщений о появлении неприятного химического запаха в разных районах города. Как сообщили в ведомстве вечером в среду, 3 июля, пока в адрес Минприроды официальных обращений от жителей по этому поводу не поступало.