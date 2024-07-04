В Перми обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена Лукова не смог отправиться на СВО

Кроме Шардакова, подозреваемыми по делу проходят отец и сын Андрей и Роман Широковы. Следствие считает, что один из них причастен к подготовке убийства Лукова, а второй — непосредственно к убийству. По версии следствия, Широковы изучили трафик передвижения Лукова и купили пистолет. Они также сейчас находятся в СИЗО. Однако оба причастность к преступлению отрицают.