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В Перми обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена Лукова не смог отправиться на СВО

ПЕРМЬ, 4 июля, ФедералПресс. Свердловский районный суд продлил срок содержания под стражей для Руслана Шардакова, который проходит в качестве основного подозреваемого по делу об убийстве бизнесмена Александра Лукова осенью прошлого года. Его оставили в СИЗО до 5 октября, отклонив ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Источник: РИА "Новости"

По данным Properm Шардаков планировал заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, однако военкомат отозвал подписанный ранее контракт. Как следует из материалов дела, сам фигурант родился и вырос на Украине, на территории Запорожской области.

Кроме Шардакова, подозреваемыми по делу проходят отец и сын Андрей и Роман Широковы. Следствие считает, что один из них причастен к подготовке убийства Лукова, а второй — непосредственно к убийству. По версии следствия, Широковы изучили трафик передвижения Лукова и купили пистолет. Они также сейчас находятся в СИЗО. Однако оба причастность к преступлению отрицают.

Напомним, резонансное убийство в мкр. Молодежный произошло вечером 5 октября прошлого года. Пермский бизнесмен Александр Луков на синем Porsche приехал в свой бар, который находился на принадлежавшем ему мини-рынке около железнодорожной станции. Вскоре в заведение зашел неизвестный в маске и начал стрелять в Лукова. Бизнесмен пытался убежать, но убийца настиг его выстрелом на пороге бара.

В декабре того же года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался бизнес-партнер расстрелянного Руслан Шардаков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Луков наряду с Шардаковым и Антоном Силаевым был совладельцем ООО «Аспект-Профит». Основная сфера зарегистрированной 20 лет назад фирмы — добыча нефти и попутного газа.