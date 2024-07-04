В Перми обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена Лукова не смог отправиться на СВО

По данным Properm Шардаков планировал заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, однако военкомат отозвал подписанный ранее контракт. Как следует из материалов дела, сам фигурант родился и вырос на Украине, на территории Запорожской области.
Кроме Шардакова, подозреваемыми по делу проходят отец и сын Андрей и Роман Широковы. Следствие считает, что один из них причастен к подготовке убийства Лукова, а второй — непосредственно к убийству. По версии следствия, Широковы изучили трафик передвижения Лукова и купили пистолет. Они также сейчас находятся в СИЗО. Однако оба причастность к преступлению отрицают.
Напомним, резонансное убийство в мкр. Молодежный произошло вечером 5 октября прошлого года. Пермский бизнесмен Александр Луков на синем Porsche приехал в свой бар, который находился на принадлежавшем ему мини-рынке около железнодорожной станции. Вскоре в заведение зашел неизвестный в маске и начал стрелять в Лукова. Бизнесмен пытался убежать, но убийца настиг его выстрелом на пороге бара.
В декабре того же года правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался бизнес-партнер расстрелянного Руслан Шардаков.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Луков наряду с Шардаковым и Антоном Силаевым был совладельцем ООО «Аспект-Профит». Основная сфера зарегистрированной 20 лет назад фирмы — добыча нефти и попутного газа.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал подробности этого резонансного убийства и публиковал фотографии и приметы подозреваемого в расстреле Александра Лукова.