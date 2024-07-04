В Башкирии стартовал конкурс короткометражек к 450-летию Уфы.

В Уфе проходит конкурс короткометражного кино, приуроченный к 450-летию столицы Башкирии. Принять участие в нем могут жители от 8 до 17 лет и от 18 и старше, независимо от опыта — как отдельные авторы, так и творческие группы.
Среди номинаций — «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучший музыкальный клип», «Лучший анимационный короткометражный клип», «Лучший социальный ролик», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа», «Приз зрительских симпатий» и «Лучшая актерская игра».
Работы принимаются на e-mail mauk-uctp@yandex.ru в формате ссылок на видео, размещенные на одном из хостингов. Подробности по ссылке.