Власти Челябинска рассказали, где будет ограничено движение во время Парада семьи

Сообщается, что 8 июля, в День семьи, любви и верности, все желающие могут стать частью Всероссийского парада семьи, который в Челябинске пройдет уже во второй раз. По пешеходной части проспекта Ленина колонна участников проследует до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина.