Власти Челябинска рассказали, где будет ограничено движение во время Парада семьи

Сообщается, что 8 июля, в День семьи, любви и верности, все желающие могут стать частью Всероссийского парада семьи, который в Челябинске пройдет уже во второй раз. По пешеходной части проспекта Ленина колонна участников проследует до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина.
На время проведения мероприятия по пути следования колонны с 18 до 19 часов будут закрыты пешеходный переход от памятника Курчатову на проспект Ленина (четная сторона), территория парковки возле ЮУрГУ и пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина.