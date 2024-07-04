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Власти Челябинска рассказали, где будет ограничено движение во время Парада семьи

Власти Челябинска рассказали, где будет ограничено движение во время Парада семьи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 8 июля, в День семьи, любви и верности, все желающие могут стать частью Всероссийского парада семьи, который в Челябинске пройдет уже во второй раз. По пешеходной части проспекта Ленина колонна участников проследует до улицы Энтузиастов, а затем до центрального входа в парк имени Гагарина.

На время проведения мероприятия по пути следования колонны с 18 до 19 часов будут закрыты пешеходный переход от памятника Курчатову на проспект Ленина (четная сторона), территория парковки возле ЮУрГУ и пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина.