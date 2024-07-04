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Воронежцев предупредили о плановом отключении воды

Останется без воды на несколько часов даже садик.

Источник: Комсомольская правда

5 июля на пять с половиной часов без воды останутся жители улицы Беговой, об этом предупредили в Воронежском водоканале.

Водоснабжение ограничат в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры диаметром 150 мм.

Холодную воду отключат с 9.30 до 15.00 на ул. Беговой в домах 51, 53, 55, 57, 65−73, 10/3, 2а (детский сад), 47д-39. Стоит сделать запасы питьевой воды заранее.

— После отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактирует с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — напомнили в РВК-Воронеж.

ЖКХ