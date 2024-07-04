Воронежцев предупредили о плановом отключении воды

5 июля на пять с половиной часов без воды останутся жители улицы Беговой, об этом предупредили в Воронежском водоканале.
Водоснабжение ограничат в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры диаметром 150 мм.
Холодную воду отключат с 9.30 до 15.00 на ул. Беговой в домах 51, 53, 55, 57, 65−73, 10/3, 2а (детский сад), 47д-39. Стоит сделать запасы питьевой воды заранее.
— После отключения водоснабжения вода на некоторое время может изменить цвет. Это происходит из-за того, что трубы остаются без воды и контактирует с кислородом, вследствие чего моментально покрываются тонким слоем ржавчины. После запуска и заполнения магистральные сети промываются и чистятся. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — напомнили в РВК-Воронеж.