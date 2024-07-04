Узбекистан отправил 95 тонн гуманитарной помощи пострадавшему от селей Кыргызстану. Видео

Помощь включила себя 24 тонны муки, 12 тонн риса, 10 тонн сахара и другие продукты питания. Аким Ноокатского района Жакыпбек Субакожоев сообщил, что продукты раздадут нуждающимся гражданам по решению специально созданной комиссии.
Узбекскую делегацию во главе с первым заместителем министра ЧС Санжарбеком Зупаровым встретили заместитель министра ЧС Кыргызстана Акылбек Мазарипов и заместитель полномочного представителя президента КР в Ошской области Ильяс Ташбаев.
Отметим, что в результате мощного селя в Ноокате 28 июня погибли 10 человек, восемь из которых были несовершеннолетними.