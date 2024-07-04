В Тольятти отменены шоу и кино с осудившим СВО комиком Александром Гудковым

В августе 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Александра Гудкова на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом «при наличии оснований». В своем обращении Виталий Бородин написал, что комик открыто осуждает политику правительства и президента России Владимира Путина в отношении спецоперации на Украине и отметил, что во время выступления в Латвии артист просил оказывать украинским беженцам помощь «словом, делом и деньгами».