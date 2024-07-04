В Тольятти отменены шоу и кино с осудившим СВО комиком Александром Гудковым

Также в Тольятти, Череповце и Мытищах были отменены показы фильма «Подземелья Чикен Карри» с участием артиста. Они должны были состояться 7 июля, сообщили организаторы.
В августе 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Александра Гудкова на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом «при наличии оснований». В своем обращении Виталий Бородин написал, что комик открыто осуждает политику правительства и президента России Владимира Путина в отношении спецоперации на Украине и отметил, что во время выступления в Латвии артист просил оказывать украинским беженцам помощь «словом, делом и деньгами».
В октябре 2023 года Госдума попросила проверить восемь россиян, в том числе, Александра Гудкова, на оказание помощи вооруженным силам Украины (госизмена, ст. 275 УК РФ). В этом списке также упоминался сын бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов.