Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти отменены шоу и кино с осудившим СВО комиком Александром Гудковым

Шоу комика Александра Гудкова, который критиковал проведение специальной военной операции на Украине, отменено в Тольятти. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Также в Тольятти, Череповце и Мытищах были отменены показы фильма «Подземелья Чикен Карри» с участием артиста. Они должны были состояться 7 июля, сообщили организаторы.

В августе 2023 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Александра Гудкова на финансирование ВСУ и признать его иностранным агентом «при наличии оснований». В своем обращении Виталий Бородин написал, что комик открыто осуждает политику правительства и президента России Владимира Путина в отношении спецоперации на Украине и отметил, что во время выступления в Латвии артист просил оказывать украинским беженцам помощь «словом, делом и деньгами».

В октябре 2023 года Госдума попросила проверить восемь россиян, в том числе, Александра Гудкова, на оказание помощи вооруженным силам Украины (госизмена, ст. 275 УК РФ). В этом списке также упоминался сын бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий Кудряшов.

шоу