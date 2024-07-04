Горожане жалуются на состояние «Нижегородской бани» и хамство персонала

Посетители «Нижегородской бани на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде жалуются на состояние помещений и мебели, а также хамство персонала. Открытое письмо к властям и региональному прокурору опубликовано на странице “Нижегородские бани” в соцсети.
Так, посетители мужского отделение жалуются на плесень на потолке, обрушающуюся штукатурку в моечном зале, плохую мебель с повреждениями, сидеть на которой небезопасно.
«К потребителям, в том числе пенсионерам, проявляется крайне пренебрежительное и неуважительное отношение, — добавляет нижегородец Дмитрий Трушков — Руководство МП “Нижегородские бани” до сих пор считает, что если билет посетителям продан в 19.55−19.59, то права на нормативные два часа помывочного времени эти потребители не имеют. Ошибочно полагает, что администрация бани с 22 часов никому ничего не должна. Считает, что по достижению этого времени вправе отключить электричество в раздевальном помещении, прекратить доступ к ящикам в раздевалке и к выходу из бани, а тех, кто недоволен и вовсе больше не пускать».
Чтобы посетителей не выгоняли из помывочной и парной на полчаса раньше, Нижегородец предлагает изменить либо продлить работу бани на полчаса, либо раньше закрывать кассу, чтобы таких ситуаций не возникало.