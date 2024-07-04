Горожане жалуются на состояние «Нижегородской бани» и хамство персонала

«К потребителям, в том числе пенсионерам, проявляется крайне пренебрежительное и неуважительное отношение, — добавляет нижегородец Дмитрий Трушков — Руководство МП “Нижегородские бани” до сих пор считает, что если билет посетителям продан в 19.55−19.59, то права на нормативные два часа помывочного времени эти потребители не имеют. Ошибочно полагает, что администрация бани с 22 часов никому ничего не должна. Считает, что по достижению этого времени вправе отключить электричество в раздевальном помещении, прекратить доступ к ящикам в раздевалке и к выходу из бани, а тех, кто недоволен и вовсе больше не пускать».