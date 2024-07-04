Конституционный суд проверил норму закона о нотариате

«Обжалуемая норма носит исключительный характер и предусматривает конкретные случаи, когда доказательства могут быть зафиксированы нотариусом в силу риска их утраты. При этом заверенные нотариусом доказательства не являются бесспорными для суда. Судья самостоятельно оценивает представленные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности. При этом заинтересованный гражданин не лишен права на судебную защиту, поскольку никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы», — пояснили в Конституционном суде.