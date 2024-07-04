В самарском метро усилят досмотр пассажиров

«Посредством доукомплектования подразделений транспортной безопасности до установленного штата на всех станциях метрополитена планируется довести охват пассажиропотока досмотровыми мероприятиями (с применением технических средств досмотра) до 100%. На текущий момент показатель составляет 80%», — пояснили представители департамента.
Также продолжится монтаж системы «интеллектуального» видеонаблюдения. Сейчас такое оборудование есть только на станции метро «Алабинская». В том году систему установят на «Российской».
Сколько средств на это потратят, чиновники не уточнили. Однако известно, что на выполнение всех мероприятий по обеспечению транспортной безопасности метро нужен 1 млрд рублей.