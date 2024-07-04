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Глава Перми сообщил, когда электросамокаты вернутся в город

Мэр Перми Эдуард Соснин объявил, что электросамокаты вновь появятся в городе, когда Государственная дума Российской Федерации установит единые правила использования этих транспортных средств, а сервисы кикшеринга будут полностью следовать этим стандартам.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу Перми.

«Мы ждем принятия федеральной нормативной базы, которая регулировала бы эту сферу. Кто имеет право ездить, где, какие должны быть ограничения, меры безопасности и так далее. Тогда появятся правила организации поездок на электросамокатах. По нашим данным, сейчас Госдума работает над этим вопросом», — приводит слова Эдуарда Соснина Ura.ru.

Глава города добавил также, что по итогам 2023 года Пермь заняла второе место после Москвы по официально зарегистрированным ДТП с участием электросамокатов, а правила парковки таких средств индивидуальной мобильности многократно нарушались.

Принятый 26 марта этого года спорный документ изменил правила благоустройства Перми в части использования СИМ, в частности электросамокатов, введя запрет на парковку самокатов в городе вне специально отведенных мест. При этом специальные парковки в центре Перми чиновники предусматривать не стали, и самокаты, оставленные в нарушение новых норм, начали вывозить на штрафстоянки. Стоимость эвакуации одного СИМ составляет 1,5 тыс. руб., а сутки нахождения на штрафстоянке — 100 рублей. Решение вступило в силу 29 марта. Согласно отчетности, только с 5 по 7 апреля с улиц было вывезено свыше 500 СИМ.