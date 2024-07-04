Мурал с портретом Николая Дроздова появился в Туапсе

27 мая 2022 года во время возвращения с боевой задачи в его самолет попала управляемая ракета. Никита мог катапультироваться, но по курсу самолета были населенные пункты. Летчик принял решение ценой своей жизни увести штурмовик от жилых домов, чтобы не пострадало мирное население.