Мурал с портретом Николая Дроздова появился в Туапсе

Его создание приурочили ко Дню города курорта и Дню работника морского и речного флота. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на соцсети главы Туапсинского района Сергея Бойко.
Изображение легендарного ведущего телепрограммы «В мире животных» (6+) появилось на одном из зданий в центре города. Оно располено на улице Карла Маркса. Так реализован ещё один совместный проект Русского географического общества и Туапсинского балкерного терминала.
— Уверен, это место станет еще одной нашей достопримечательностью. Горожане и туристы уже успели сделать его фотозоной, — написал Сергей Бойко.
Сам Николай Дроздов был растроган, когда узнал о создании мурала. Он отметил, что теперь у него есть повод посетить Туапсе.
Напомним, в Краснодаре в хуторе Ленина открыли мурал в память о подвиге летчика СВО Никиты Мальковского. Как писало ранее информагентство, Никита Мальковский — уроженец Краснодара, выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, участник спецоперации.
27 мая 2022 года во время возвращения с боевой задачи в его самолет попала управляемая ракета. Никита мог катапультироваться, но по курсу самолета были населенные пункты. Летчик принял решение ценой своей жизни увести штурмовик от жилых домов, чтобы не пострадало мирное население.