Сонный туризм развивают «на гектарах» в Хабаровском крае

Баня будет оборудована панорамными окнами с видом на реку и лес. Рядом с ней построят двойную купель с горячей и холодной водой. В купель можно будет добавить еловые лапы, морскую соль и мешочки с травой для снятия стресса. Принять банные процедуры по всем правилам гостям поможет пармейстер — специалист, который знает все об искусстве лечения паром и банных ритуалах, оздоровлении и восстановлении энергии.