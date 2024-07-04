Сонный туризм развивают «на гектарах» в Хабаровском крае

На Дальнем Востоке благодаря программе «Гектар» и работающим мерам государственной поддержки увеличивается количество востребованных туристических проектов, предлагающих жителям и гостям региона комфортный отдых по доступным ценам. Красота дальневосточной природы обеспечивают проекту популярность, несмотря на относительную удаленность локации: дорога от Хабаровска до турбазы занимает 1,5 часа на машине. С недавних пор база отдыха на берегу горной реки Хор предлагает гостям новый вид услуг: сонный туризм, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе КРДВ.
«Уехать в тур, чтобы отоспаться — новый тренд в индустрии путешествий, который акцентирует внимание на ценности сна как важнейшей составляющей качественного отдыха, — рассказывает помощник генерального директора базы отдыха Наталья Кравец. — Помимо усталости, недостаток сна может вызвать много других проблем: это тревога, депрессия, перепады настроения, и даже ожирение. Нормально высыпаться для современного человека задача всё более сложная: согласно соцопросам, порядка 35% респондентов сообщают, что спят менее 7 часов в сутки. Поэтому в мире растёт количество рекреационных проектов, предлагающих гостям качественный сон».
Гости базы отдыха отмечают, что сон на белоснежных простынях в удобных кроватях особенно крепкий и сладкий.
«Лучшего способа, чем сон, природа для восстановления сил ещё не придумала. Отоспавшись на свежем воздухе, наши гости возвращаются домой отдохнувшими и в хорошем настроении», — говорят авторы проекта.
В этом году «на гектарах» у реки Хор появятся ресторан и баня. Ресторан разместится в 50-метровом шатре, в центре которого будет находиться фигура кита — одного из символов Хабаровского края. Основу меню ресторана составят блюда, приготовленные из местных дикоросов по рецептам коренных народов.
Баня будет оборудована панорамными окнами с видом на реку и лес. Рядом с ней построят двойную купель с горячей и холодной водой. В купель можно будет добавить еловые лапы, морскую соль и мешочки с травой для снятия стресса. Принять банные процедуры по всем правилам гостям поможет пармейстер — специалист, который знает все об искусстве лечения паром и банных ритуалах, оздоровлении и восстановлении энергии.