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В Узбекистан прибыл десант из Татарстана для поиска работников на предприятия региона

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В четырех регионах Узбекистана делегация из Татарстана намерена найти и привлечь на работу молодых людей, окончивших средние специальные учебные заведения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Делегация из Татарстана во главе с министром труда и социальной защиты Эльмирой Зариповой, а также министром образования и науки Ильсуром Хадиуллиным находится в нашей стране с 3 по 6 июля. Главная цель визита гостей — привлечь на работу в Татарстан выпускников средних специальных учебных заведений нашей страны, а также профориентация и подготовка специалистов.

Гости посетят Ташкент, Навои, Самарканд и Бухару, где встретятся с главами отечественных министерств высшего образования, науки и инноваций, дошкольного и школьного образования, занятости и сокращения бедности, а также Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

Кроме того, в Самарканде, Навои и Бухаре запланированы встречи с хокимами регионов и директорами местных колледжей в сфере транспорта, строительства и машиностроения.

экономика
занятость