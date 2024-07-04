В Узбекистан прибыл десант из Татарстана для поиска работников на предприятия региона

Делегация из Татарстана во главе с министром труда и социальной защиты Эльмирой Зариповой, а также министром образования и науки Ильсуром Хадиуллиным находится в нашей стране с 3 по 6 июля. Главная цель визита гостей — привлечь на работу в Татарстан выпускников средних специальных учебных заведений нашей страны, а также профориентация и подготовка специалистов.