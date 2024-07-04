Два стакана со скидкой и ведро «на варенье»: почем продают ягоды челябинские садоводы

Сезон ягод в разгаре. Бойкие бабушки объявляют акции для «оптовиков». Мы прошлись по популярным торговым точкам Челябинска и узнали, почем витамины с грядки и дары леса.
Пятачок на Доватора
Пересечение улиц Доватора и Воровского — излюбленное место торговцев. Причем не только пенсионеров, но и предпринимателей. Несколько лет назад власти активно боролись с нелегальной торговлей, но сейчас там снова стоят палатки и деревянные прилавки. У продавцов есть даже терминал для оплаты картами.
Рядом с профессиональными торговцами парочка бабушек все же есть. Но от комментариев отказываются и неохотно называют цену журналистам.
— Один стаканчик виктории 150 рублей, — отвечает бабушка.
Тут же продают грибы.
— А у меня подберезовики по 350 рублей за коробочку, сама срезала, в той стороне, как полагается, — перебивает уже другая бабушка.
Кукольный театр
Напротив Кукольного театра можно увидеть пенсионеров с перевернутыми ящиками вместо прилавков. У бабушек есть лесная клубника по 250 рублей за стакан, земляника в ту же цену, жимолость 300 рублей. Выделяется мужчина, у него земляника садовая по 250 рублей и пучки мяты за 30 рублей.
— Из-за дождей больше половины урожая выбросил, очень сложный год в плане погоды, — говорит мужчина.
Есть в этом районе и специально организованные места для торговли, но садоводам они не нравятся.
— Вон там, видишь, стоит прилавок, он далеко от пешеходного перехода. Улица Калинина в ту сторону заканчивается, там река, поэтому мало людей ходит. Никто ягоду не купит, если там встану. По ночам там бездомные сидят или подростки пьяные — прилавок весь грязный.
Возле рынка на перекрестке проспекта Победы и улицы Горького есть и сезонные торговцы. Девушка и бабушка предлагают стакан клубники по 150 рублей, килограмм за 500 рублей, а большое ведро на три килограмма отдают за 1100 рублей. У них стоит еще одно ведро с надписью «на варенье» за 300 рублей, — и у сезонников есть оптимизация. Кроме ягод, на прилавке можно заметить большое количество колбас и сало.
— У нас свое хозяйство, летом зарабатываем и запасаемся, — уточняет девушка.
Рынок на ЧТЗ
Возле Тракторозаводского рынка на Первой Пятилетки, 13 бабушек гораздо больше. Свои товары они раскладывают вдоль дороги на бетонной ограничительной стенке. Тут у них серьезная конкуренция.
— У меня виктория деревенская, своя, 150 рублей за стаканчик, клубника 200 рублей. Туда дальше не иди, у них дороже, здесь покупай! — утверждает бабушка.
Но мы все же пошли дальше и поняли, что бабушка нас не обманула. Предлагают викторию за 180 рублей, но если взять сразу два стаканчика, то можно купить за 320 рублей (то есть один за 160, но не дешевле, чем у первой бабушки). Клубника стоит так же, а за ее килограмм просят 600 рублей. С другого края сидит менее активная бабушка.
— Вот у меня последние два стаканчика виктории есть по 180 рублей, горох за 120 рублей. Обычно я все продаю одной беременной девушке, но сегодня она не берет трубку, поэтому я пришла сюда, — делится подробностями бабушка.
Остановка «Технический колледж»
Здесь продавцов не много, но они удивляют своей эрудицией. Одна из бабушек продает стакан клубники за 150 рублей и рассказывает познавательные тонкости своего дела.
— У меня клубника сорта «Фестивальная», это наша уральская ягода, я ей сама высаживаю рассадой.
Правда оказывается, что у других продается такой же сорт, но почему-то они это не говорят (или сами не знают).
Рынок на Гагарина
Возле остановки «Шота Руставели» (бывший «Дом обуви») бабули расположили свои товары на больших прилавках с крышей. Их разместила администрация, тут они действительно помогают садоводам.
Среди прочих продавцов одна девушка продает землянику в стеклянной банке за 500 рублей.
— Землянику собираю сразу в стекло, она же очень маленькая, вся раздавится, если собирать в большое ведро и пересыпать в пластиковые стаканчики.
Кроме земляники, на этом прилавке можно найти еще стакан голубики за 200 рублей, стакан клубники, ежевики и малины за ту же цену.
Итог: в каждом районе города можно найти ягоды по примерно одним и тем же ценам, но если внимательно посмотреть, продавцы предложат свою «акцию». Также горожане активно предлагают грибы и ягоды в общедомовых чатах и сообществах микрорайонов в соцсетях.