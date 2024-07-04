Два стакана со скидкой и ведро «на варенье»: почем продают ягоды челябинские садоводы

Но мы все же пошли дальше и поняли, что бабушка нас не обманула. Предлагают викторию за 180 рублей, но если взять сразу два стаканчика, то можно купить за 320 рублей (то есть один за 160, но не дешевле, чем у первой бабушки). Клубника стоит так же, а за ее килограмм просят 600 рублей. С другого края сидит менее активная бабушка.