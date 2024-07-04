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Омич на 12 лет отправится в колонию по приговору о госизмене

Как сообщает в четверг, 4 июля 2024 года, пресс-служба Омского областного суда, Пятым апелляционным судом общей юрисдикции рассмотрено уголовное дело по апелляции стороны защиты на приговор Омского областного суда, которым 46-летний житель Омска признан виновным в государственной измене.

Источник: AP 2023

«Приговором Омского областного суда установлено, что подсудимый, являясь гражданином Российской Федерации, собрал сведения в военной области, составляющие государственную тайну, пытался установить контакт с представителем Федеративной Республики Германия для передачи этих сведений в обмен на помощь в переезде на постоянное место жительство в Германию. Действия подсудимого квалифицированы с соответствии со ст. 275 УК РФ (государственная измена). Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год», — указано в официальном сообщении.

В результате приговор Омского областного суда оставлен без изменения и вступил в силу.