В Красноярском крае ввели карантин из-за заражения деревьев короедом

В Красноярском крае на территории Большеулуйского и Ачинского лесничеств ввели карантин на общей площади более 9 тысяч гектаров из-за заражения деревьев жуком-короедом — Уссурийским полиграфом. Об этом сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.