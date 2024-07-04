Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае ввели карантин из-за заражения деревьев короедом

Карантин ввели на территории Большеулуйского и Ачинского лесничеств на общей площади более 9 тысяч гектаров.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае на территории Большеулуйского и Ачинского лесничеств ввели карантин на общей площади более 9 тысяч гектаров из-за заражения деревьев жуком-короедом — Уссурийским полиграфом. Об этом сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Для борьбы с вредителем введен карантинный фитосанитарный режим. Теперь любую древесину из лесничеств будут тщательно проверять в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимые материалы.

Уссурийский полиграф — это жук-вредитель, который наносит вред пихтам, заражая их фитопатогенным грибом. Чем дольше короед размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева.

флора и фауна