В Красноярском крае ввели карантин из-за заражения деревьев короедом

В Красноярском крае на территории Большеулуйского и Ачинского лесничеств ввели карантин на общей площади более 9 тысяч гектаров из-за заражения деревьев жуком-короедом — Уссурийским полиграфом. Об этом сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.
Для борьбы с вредителем введен карантинный фитосанитарный режим. Теперь любую древесину из лесничеств будут тщательно проверять в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимые материалы.
Уссурийский полиграф — это жук-вредитель, который наносит вред пихтам, заражая их фитопатогенным грибом. Чем дольше короед размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева.