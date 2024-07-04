Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год

По словам Пучковой, Бахчисарайский район — это не только знаменитый Ханский дворец и возможность узнать об истории и культуре крымско-татарского народа, но и потрясающая природа, которая доступна круглый год.
«Наши красивейшие горы и пещерные города доступны к посещению во все сезоны. Если море только в летний сезон, то наши горы для скалолазания и зеленого туризма пригодны всегда. Кроме того, у нас широко развивается гастрономический туризм. Это наши знаменитые сыроварни, новые винодельни, фруктовые раи, экопродукты. Поэтому для гостей полуострова Бахчисарайский район очень привлекательный».
Кроме того, туристы любят Бахчисарайский район за то, что с логистической точки зрения он выгодно расположен. «Отсюда очень удобно уехать и в Симферополь, и в Севастополь, и в Евпаторию, и даже недалеко от нас Ялта», заметила Пучкова.
Поэтому дороги и дорожную инфраструктуру стараются совершенствовать каждый год, добавила она.
«За последние пять лет практически все дороги республиканского значения отремонтированы. Во время больших паводков у нас были снесены либо повреждены мосты. И спасибо большое руководству не только республики, но и Российской Федерации: нам в рамках ЧС были выделены средства на ремонт всех поврежденных мостов на реке Бельбек, и работы по их восстановлению на сегодняшний день уже завершены», — поделилась глава администрации.
Одной из последних знаковых дорог, которую сейчас еще ремонтируют, является Аромат — Многоречье. Для заключительного этапа масштабных работ ее оставили, потому что «она самая сложная: расположена в горной местности и подвержена оползневым влияниям», объяснила Пучкова.
«И ее нужно не просто отремонтировать, а провести ряд противооползневых мероприятий, что сейчас и выполняют. Это достаточно серьезные работы, длительные. Но в этом году они будут завершены. И все жители наших самых отдаленных сел Бахчисарайского района тоже смогут пользоваться качественными дорогами», — заверила Пучкова.
По ее словам, это важная дорога в той части района, которая приходится на самую красивую, Бельбекскую долину — от названия своенравной горной реки Бельбек. Еще две долины — Альминская и Качинская также украшают Бахчисарайский район, который по праву можно назвать водной артерией Крыма, заметила глава местной администрации.