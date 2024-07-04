Где в Крыму готовы принимать туристов круглый год

«За последние пять лет практически все дороги республиканского значения отремонтированы. Во время больших паводков у нас были снесены либо повреждены мосты. И спасибо большое руководству не только республики, но и Российской Федерации: нам в рамках ЧС были выделены средства на ремонт всех поврежденных мостов на реке Бельбек, и работы по их восстановлению на сегодняшний день уже завершены», — поделилась глава администрации.