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Транспортная прокуратура проверит причины задержки рейсов в новосибирском аэропорту Толмачево

Сегодня утром пассажиры рейсов в Санкт-Петербург и Сочи не смогли вовремя улететь к пунктам назначения. Вылеты отложили почти на семь часов.

Источник: Freepik

Рейс «Новосибирск — Санкт-Петербург» долен был отправиться еще в шесть утра. Пассажирам сообщили, что их самолет внезапно улетел в Барнаул. Вылет переназначили на 13.15.

В такую же ситуацию попали пассажиры рейса «Новосибирск-Сочи», которые до сих пор в аэропорту, хотя должны были улететь в 6.20 по местному времени.

— В настоящее время рейс 6542 (Санкт-Петербург) — пассажиры на посадке, рейс 2975 (Сочи) — предварительно в 14.35. По факту задержек рейсов Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Екатерина СОСНИНА.

Прокуратура