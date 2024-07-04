Транспортная прокуратура проверит причины задержки рейсов в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс «Новосибирск — Санкт-Петербург» долен был отправиться еще в шесть утра. Пассажирам сообщили, что их самолет внезапно улетел в Барнаул. Вылет переназначили на 13.15.
В такую же ситуацию попали пассажиры рейса «Новосибирск-Сочи», которые до сих пор в аэропорту, хотя должны были улететь в 6.20 по местному времени.
— В настоящее время рейс 6542 (Санкт-Петербург) — пассажиры на посадке, рейс 2975 (Сочи) — предварительно в 14.35. По факту задержек рейсов Новосибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Екатерина СОСНИНА.