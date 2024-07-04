В Новосибирске временно перестанет ходить трамвай № 8

В Новосибирске с 23:00 5 июля по 5:00 8 июля будет прекращена работа трамвая № 8. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как уточнили в городской администрации, трамвай перестанет ходить из-за ремонта путей на улице Троллейной, 12, до улицы Демьяновской. Также по этой причине временно изменится схема движения трамвая № 15.
«В связи с ремонтными работами схема движения трамвая № 15 “Бугринская роща” — “Юго-Западный ж/м” в прямом и обратном направлениях будет следующая: конечный остановочный пункт “Бугринская роща”, площадь Сибиряков-Гвардейцев, М. “Площадь Маркса”, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, ул. Широкая, ул. Невельского, ул. Связистов, конечный остановочный пункт “Юго-Западный ж/м”», — рассказали в мэрии.
Ранее мы писали о том, что до середины июля в нескольких районах Новосибирска ввели ограничение движения.
Иван Быкадоров