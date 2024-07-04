В выходные пройдут «Большие семейные выходные»

В рамках проекта, который организован в Год Семьи, для детей, их родителей, бабушек и дедушек в парках, Домах культуры, библиотеках, музеях, спорткомплексах и других общественных пространствах подготовлено множество различных развлекательных и познавательных мероприятий, рассказали в министерстве соцполитики.
Например, в Сосновоборске в рамках «Больших семейных выходных» в городской библиотеке состоится турнир по самой семейной игре — «Русскому лото», в Норильске пройдут веселые семейные старты, в Канске на набережной всех приглашают принять участие в празднике «Иван Купала», а в «Центре семьи “Шарыповский” проверить свои знания и смекалку в квесте “В поисках цветка папоротника”.
В Красноярске эпицентрами проведения праздника станут Краевой дворец молодежи и «Парк на Каменке», а также Центральная и Ярыгинская набережные, — рассказывает министр ведомства Ирина Пастухова. — На Каменке пройдут сразу два фестиваля «Первый семейный» и «Город первых», а на набережных будут работать локации проекта «Яркие берега». Приглашаем все семьи интересно отметить один из самых добрых и светлых праздников — День семьи, любви и верности".
Подробную информацию о программе «Больших семейных выходных» можно посмотреть на сайте министерства социальной политики Красноярского края в разделе «Мероприятия».