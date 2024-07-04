В выходные пройдут «Большие семейные выходные»

В Красноярске эпицентрами проведения праздника станут Краевой дворец молодежи и «Парк на Каменке», а также Центральная и Ярыгинская набережные, — рассказывает министр ведомства Ирина Пастухова. — На Каменке пройдут сразу два фестиваля «Первый семейный» и «Город первых», а на набережных будут работать локации проекта «Яркие берега». Приглашаем все семьи интересно отметить один из самых добрых и светлых праздников — День семьи, любви и верности".