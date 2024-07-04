В Советском районе Казани появился Вертелевский проезд

В Советском районе Казани появился проезд Вертелевский. Он находится в микрорайоне Радужный. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.
Участок назвали «проезд Вертелевский — Вертелевка юлы». Вблизи находятся улицы Райская и Михаила Коринфского, река Вертелевка.
Наименование проезда включат в адресный план города, соответствующие изменения внесут в реестр названий улиц Казани.
Ранее в Советском районе появились проезды Предпринимателей, Механизаторов и Промышленников. Они расположены вблизи Мамадышского тракта.