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В Советском районе Казани появился Вертелевский проезд

Он находится в микрорайоне Радужный.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Советском районе Казани появился проезд Вертелевский. Он находится в микрорайоне Радужный. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Участок назвали «проезд Вертелевский — Вертелевка юлы». Вблизи находятся улицы Райская и Михаила Коринфского, река Вертелевка.

Наименование проезда включат в адресный план города, соответствующие изменения внесут в реестр названий улиц Казани.

Ранее в Советском районе появились проезды Предпринимателей, Механизаторов и Промышленников. Они расположены вблизи Мамадышского тракта.