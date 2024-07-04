Блогер Чистомэн собрал семь мешков мусора с омской набережной

Омск посетил блогер из Челябинска Чистомэн. Это эколог, который наводит порядок в разных городах России. На своей странице в социальной сети ВКонтакте мужчина рассказал, что с набережной Омска собрал семь мешков мусора.
«Помощь с вывозом не понадобилась. Донёс все мешки до контейнеров. И в связи с этим возникает вопрос, почему не все горожане доносят свой мусор до урны/контейнера?» — написал блогер.
До Омска Чистомэн посетил Томск, Новосибирск и Кемерово. В Новосибирске на берегу Обского моря мужчина собрал 22 мешка мусора.
Как сообщают «РИА Новости», Чистомэн — 35-летний Артур Матис-Сиразеев, который живёт в Челябинске. Экоактивизмом он занимается с 2015 года. С начала своей деятельности он побывал в 40 разных городах. По словам блогера, ситуация с мусором везде примерно одинаковая, поэтому он ведёт свой блог для того, чтобы привлечь больше внимания к проблеме.