Блогер Чистомэн собрал семь мешков мусора с омской набережной

Как сообщают «РИА Новости», Чистомэн — 35-летний Артур Матис-Сиразеев, который живёт в Челябинске. Экоактивизмом он занимается с 2015 года. С начала своей деятельности он побывал в 40 разных городах. По словам блогера, ситуация с мусором везде примерно одинаковая, поэтому он ведёт свой блог для того, чтобы привлечь больше внимания к проблеме.