Росавиация добавила 28 новых субсидируемых маршрутов по России

Рейсы свяжут между собой города Сибири, Урала, Поволжья, юга и северо-запада.
В программе в 2024 году появились рейсы, которые ранее не субсидировались:
• из Белоярского в Жуковский;
• из Волгограда в Екатеринбург, Новосибирск и Пермь;
• из Екатеринбурга в Астрахань;
• из Жуковского в Нягань;
• из Ижевска в Иркутск;
• из Иркутска в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару;
• из Казани в Нижневартовск;
• из Кемерова в Красноярск;
• из Костромы в Казань и Санкт-Петербург;
• из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь;
• из Минеральных Вод в Надым, Ноябрьск, Оренбург и Чебоксары;
• из Нижнего Новгорода в Новосибирск;
• из Новосибирска в Оренбург;
• из Орска в Санкт-Петербург;
• из Петрозаводска в Магас;
• из Сочи в Нальчик и Элисту.
Отмечается, что пополнение и в списке перевозчиков. Теперь субсидированные перелеты также будут выполнять NordStar и «Костромское авиапредприятие».
В Росавиации назвали топ-5 авиакомпаний по числе маршрутов. Это «Азимут» (50 маршрутов), Red Wings (47 маршрутов), «ЮВТ Аэро» (39 маршрутов), «Ямал» (29 маршрутов), «ЮТэйр» (20 маршрутов).
Сейчас программа субсидирования охватывает все восемь федеральных округов и 59 регионов, сообщили в Росавиации.