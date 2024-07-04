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Росавиация добавила 28 новых субсидируемых маршрутов по России

Росавиация добавила 28 новых маршрутов в программу субсидирования региональных авиарейсов.

Рейсы свяжут между собой города Сибири, Урала, Поволжья, юга и северо-запада.

В программе в 2024 году появились рейсы, которые ранее не субсидировались:

• из Белоярского в Жуковский;

• из Волгограда в Екатеринбург, Новосибирск и Пермь;

• из Екатеринбурга в Астрахань;

• из Жуковского в Нягань;

• из Ижевска в Иркутск;

• из Иркутска в Кызыл, Новокузнецк, Омск и Самару;

• из Казани в Нижневартовск;

• из Кемерова в Красноярск;

• из Костромы в Казань и Санкт-Петербург;

• из Красноярска в Нижневартовск, Новокузнецк и Пермь;

• из Минеральных Вод в Надым, Ноябрьск, Оренбург и Чебоксары;

• из Нижнего Новгорода в Новосибирск;

• из Новосибирска в Оренбург;

• из Орска в Санкт-Петербург;

• из Петрозаводска в Магас;

• из Сочи в Нальчик и Элисту.

Отмечается, что пополнение и в списке перевозчиков. Теперь субсидированные перелеты также будут выполнять NordStar и «Костромское авиапредприятие».

В Росавиации назвали топ-5 авиакомпаний по числе маршрутов. Это «Азимут» (50 маршрутов), Red Wings (47 маршрутов), «ЮВТ Аэро» (39 маршрутов), «Ямал» (29 маршрутов), «ЮТэйр» (20 маршрутов).

Сейчас программа субсидирования охватывает все восемь федеральных округов и 59 регионов, сообщили в Росавиации.