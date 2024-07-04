Загородный лагерь «Олимп» скоро откроет свои двери для детей в Хабаровском крае

Основные работы уже выполнены, а сегодня здесь уже полностью оборудована и готова к использованию столовая с различными печами, холодильными установками и жилыми корпусами. Однако остаются вопросы по благоустройству территории лагеря, и глава краевого центра, Сергей Кравчук, приказал завершить их в течение десяти дней. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Из бюджета Хабаровска на строительство первой очереди загородного муниципального лагеря «Олимп» было выделено около 280 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на создание столовой с современным оборудованием для приготовления разнообразных блюд. Корпуса лагеря также оборудованы душевыми и туалетными комнатами, а также предоставляют все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они имеют отдельные входы, выходы и санузлы. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что в лагере созданы все условия для комфортного проживания детей, вожатых и персонала обслуживания.
«Мы должны успеть провести электричество и пожарную сигнализацию в корпусах до 15 июля. После этой даты у нас будет всего 10 дней до получения документов от Роспотребнадзора о готовности объекта. Только после этого мы сможем открыть лагерь», — поделилась Ольга Мильчакова, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.
Первые смены в лагере «Олимп» примут участие ребята из спортивных федераций города. Каждый корпус предназначен для 40 человек, что позволит принять до 80 детей одновременно. В планах администрации также построить дополнительные жилые помещения.