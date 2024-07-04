Загородный лагерь «Олимп» скоро откроет свои двери для детей в Хабаровском крае

Из бюджета Хабаровска на строительство первой очереди загородного муниципального лагеря «Олимп» было выделено около 280 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на создание столовой с современным оборудованием для приготовления разнообразных блюд. Корпуса лагеря также оборудованы душевыми и туалетными комнатами, а также предоставляют все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они имеют отдельные входы, выходы и санузлы. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что в лагере созданы все условия для комфортного проживания детей, вожатых и персонала обслуживания.