Новую детскую площадку открыли в селе Тополево Хабаровского края

«Финансовая поддержка предоставляется любому проекту, который соответствует требованиям и имеет поддержку местных жителей. Если решение жителей будет в пользу строительства детской площадки, то мы ее финансируем. Если они выберут другой объект, то мы поддержим и его реализацию», — сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.