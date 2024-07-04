Новую детскую площадку открыли в селе Тополево Хабаровского края

В селе Тополево Хабаровского края открылась новая детская игровая площадка. Это мероприятие проведено в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во дворе домов №№ 3−5 улицы Садовой установили новую площадку для детей, на которой теперь есть качели.
«Финансовая поддержка предоставляется любому проекту, который соответствует требованиям и имеет поддержку местных жителей. Если решение жителей будет в пользу строительства детской площадки, то мы ее финансируем. Если они выберут другой объект, то мы поддержим и его реализацию», — сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.
На открытие новой детской площадки пригласили аниматоров. С приветственными словами выступили Андрей Романченко, глава Хабаровского района Александр Яц и глава Тополевского сельского поселения Виталий Заярный.
На этот год выделено 167,2 миллиона рублей на благоустройство сельских территорий, из которых 142,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Это позволит реализовать 133 проекта в 35 муниципальных образованиях региона.